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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 21:04

Genel Başkanı 'ndan ilginç mesajı

darbe girişimi gecesi millet sokakta destan yazarken Bakırköy Belediye Başkanı 'nun evinde darbe girişimini izleyen Lideri Kemal 'ndan 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde tuhaf bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından 15 Temmuz'la ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu'nun mesajında '15 Temmuz' ifadesi geçmediği gibi, 'cü darbecilere de en küçük bir tepki cümlesi de yer almadı. CHP liderinin bu paylaşımının altına ise çok sayıda yorum yapıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan ilginç 15 Temmuz mesajı

darbe girişimi gecesi millet meydanlarda destan yazarken Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı 'nun evinde darbe girişimini izlediği ortaya çıkmıştı. , 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde kişisel Twitter hesabından, içinde "15 Temmuz" ifadesi geçmeyen bir 15 Temmuz mesajı yayınladı.

İÇERİSİNDE "15 TEMMUZ" İFADESİ GEÇMEYEN 15 TEMMUZ MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Onlar, yetkiyi saraydan alıp halka verdiler. Ve dediler ki 'Hakimiyet bila kaydü şart milletindir.' Cumhuriyeti kurdular. Onlar, Cumhuriyetle de yetinmediler. Demokrasinin ilk adımını atmak üzere 1946'da çok partili yaşama geçtiler. Bununla da yetinmediler. Onlar, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' şiarından yola çıkarak sosyal demokrasiyi-sosyal devleti inşa etmeye çalıştılar. Ve bizler, darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Bu hedef, onların ve tarihin bize yüklediği sorumluluktur."

DARBECİLERE VE FETÖ'YE EN KÜÇÜK BİR TEPKİ YOK

Kılıçdaroğlu'nun mesajında 15 Temmuz darbecilerine en küçük bir tepki ifadesi yer almazken, terör örgütüne de herhangi bir tepki bulunmuyor.

"GERÇEK DEMOKRASİ" SÖZÜNE MUHTEŞEM CEVAP

Meşru seçimlerle ve halkın oylarıyla iktidara gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "gerçek demokrasi" ifadesi tepkiyle karşılandı.

Paylaşımın altına gelen tepkiler arasında, Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi belediye başkanının evinde televizyon izlerken çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Bir kullanıcı, söz konusu fotoğrafın üzerine "demokrasiyi taçlandırırken Kılıçdaroğlu..." notunu düştü.

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