TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz özel oturumunda gergin anlar yaşandı. FETÖ'ye adeta kol kanat geren, darbecilere yönelik her türlü önleme ket vuran ve FETÖ'nün adeta arka bahçesi olan CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuşması sırasında darbeyi lanetlemek yerine beklenildiği üzere yine 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırma peşine düştü.



İŞTE SUÇLAMALARA KARŞI GERÇEKLER

CHP'nin 15 Temmuz'un yıl dönümünde darbe girişimi üzerinden AK Parti'ye saldırarak prim yapma çabası, samimiyetsiz ve çelişkili duruşunu gözler önüne serdi.

​İşte CHP'nin algı operasyonuna karşı gerçekler:







DARBECİLERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

Bugün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden AK Parti'ye saldıran CHP'nin Genel Başkanı, her fırsatta soluğu darbecilerin yanında aldı. Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadele sürecinde devletin ve milletin yanında yer almak yerine, "demokrasi ve basın özgürlüğü" kisvesi altında FETÖ'cülere kol kanat gerdi.



FETÖ'cülerin TV binasına gelerek destek ziyaretinde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu durum demokrasi ve ülkenin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek acımasızca üstüne gitmek bizim sessiz kalacağımız bir durum değil." demişti.







"KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATI İLE GİTTİM"

CHP adına darbecileri ziyaret eden tek isim Kılıçdaroğlu değil. CHP'li Eren Erdem de FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında kapatılan eski Zaman Gazetesi'nin önüne gitmiş ve konuya ilişkin olarak "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Benim her gideceğim gazetede bir talimat, partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla Berberoğlu ile birlikte gittik." demişti.









ABD ZİYARETİ İLE İHANETİ PLANLADILAR

26 Ocak 2012'de FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

(12 gün sonra) 7 Şubat 2012'de FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.



2 Aralık 2013'te CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi. Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.



(14 gün sonra) 17 Aralık 2013'te firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi..







YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ

9 Şubat 2014te' FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi.

20 Şubat 2014'te yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 5 gün sonra Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti..







MİT TIR'LARI MANŞETİ

30 Mart 2014'te Yerel seçimler yapıldı. 17 Mayıs 2015'te Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı. 27 Mayıs 2015'da ise Can Dündar, Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı. 29 Mayıs 2015'te Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.







KASET SKANDALI

7 Mayıs 2010'da FETÖ düğmeye bastı ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayımladı. 10 Mayıs'ta Baykal, FETÖ'nün ikinci bir kaset olduğunu açıklamasının ardından istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi.



12 Mayıs'ta FETÖ tarafından Selam-Tevhid kumpası ve 17 Aralık soruşturmaları başlatıldı. Başkan Erdoğan, başbakanlık, bakanlar, MİT Müsteşarı'nın bulunduğu 41 kurum ve kişi yasadışı dinlenmeye ve teknik takibe başlandı.



16 Mayıs 2010'da Hürriyet Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi, Kılıçdaroğlu ise, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi.

Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu...

MİLLET DİRENİRKEN ONLAR KAÇTI

"Tankların önüne ilk ben çıkarım" dedikten sonra 15 Temmuz gecesi havalimanından kaçan Kılıçdaroğlu'nun dakika dakika ne yaptığını anlatan görüntüler yayınlanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu görüntüleri ve partisinin darbeye karşı tutumu Engin Özkoç'un samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

NE KADAR FETÖ'CÜ VARSA SAVUNUYOR

FETÖ ile ilişkileri oldukları nedeniyle kamu görevlerinden uzaklaştırılan, ordudan atılan, cezaevine konulan ne kadar kişi varsa hepsine sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "5 binin üzerinde üniversite hocası kapının önüne konuldu. Gazeteciler, milletvekilleri, karikatüristler hapse atıldı." sözleriyle o kişileri masum göstererek aklamaya çalıştı. Masum halkın üzerine kurşun yağdıran adeta o karanlık gecede ölüm kusan darbeci askerlere müebbet hapis cezası verilmesine de karşı çıkan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere kodeste de arka çıkmayı sürdürdü.







MİT TIRLARI İHANETİNİ İTİRAF ETTİ

MİT TIR'ları kumpasına partice ve kişisel bir şekilde destek verdiğini itiraf eden Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenen sahte belgeleri paylaştığını açıklamıştı.



