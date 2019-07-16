15 Temmuz için "TİYATRO, TİYATRO, TİYATRO" sözlerini çabuk unutan CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, utanmadan Kocaeli'de demokrasi nöbetine katıldı. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan verildi. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz'u anma töreninde yaptığı konuşmasında "Kılıçdaroğlu havalimanından kaçtı" sözlerini duyunca kimseye selam vermeden alanı terk etti.

CHP'LİLER UTANMADAN ALKIŞ TUTTU

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gerçekleri hazmedemeyen CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın bu tavrına CHP'liler alkış tuttu.

BU OLAYDAN KAHRAMAN ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR YÜZSÜZLER

Kaplan'a alkış tutanlara sosyal medyadan tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından "Bu olaydan kahraman üretmeye çalışıyorlar yüzsüzler." diyerek tepki gösterdi.

DARBE GİRİŞİMİ İÇİN "TİYATRO" DEMİŞTİ

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, darbe girişiminin ardından sosyal medyada "Tiyatro" yazmış ve sonra gönderisini silmişti.





KILIÇDAROĞLU HAVALİMANINDAN KAÇMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz öncesinde "Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" deyip hain darbe kalkışması sırasında Atatük Havalimanı'nda tanklara selam durması ve darbe haberini alınca Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçmıştı.