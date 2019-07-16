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  • 16.07.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 11:38

anma töreninde alanı terk eden ’li 'a tepki yağıyor: Yüzsüzler

hain darbe girişimi gecesi "TİYATRO, TİYATRO, TİYATRO" diye paylaşım yapan ’li İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, dün ’de düzenlenen demokrasi nöbetine katıldı. Skandal sözlerini unutup törene katılan CHP’li Fatma Kaplan, Başkan Erdoğan'ın " havalimanından kaçtı" sözleri üzerine, genel başkanı ile ilgili gerçekleri hazmedemeyerek alanı terk etti. Kaplan'ın bu tavrına CHP'lilerin alkış tutmasına ise dan tepki yağdı: Bu olaydan kahraman üretmeye çalışıyorlar yüzsüzler!

CHP'li Kaplan'a tepki yağıyor: Yüzsüzler

için "TİYATRO, TİYATRO, TİYATRO" sözlerini çabuk unutan 'li İzmit Belediye Başkanı , utanmadan 'de demokrasi nöbetine katıldı. Programda Başkan 'ın konuşması dev ekrandan verildi. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz'u anma töreninde yaptığı konuşmasında " havalimanından kaçtı" sözlerini duyunca kimseye selam vermeden alanı terk etti.

CHP'LİLER UTANMADAN ALKIŞ TUTTU
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gerçekleri hazmedemeyen CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın bu tavrına CHP'liler alkış tuttu.

BU OLAYDAN KAHRAMAN ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR YÜZSÜZLER
Kaplan'a alkış tutanlara dan tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından "Bu olaydan kahraman üretmeye çalışıyorlar yüzsüzler." diyerek tepki gösterdi.

DARBE GİRİŞİMİ İÇİN "TİYATRO" DEMİŞTİ
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, darbe girişiminin ardından sosyal medyada "Tiyatro" yazmış ve sonra gönderisini silmişti.

KILIÇDAROĞLU HAVALİMANINDAN KAÇMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz öncesinde "Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" deyip hain darbe kalkışması sırasında Atatük Havalimanı'nda tanklara selam durması ve darbe haberini alınca Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçmıştı.

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