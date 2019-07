TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz özel oturumunda gergin anlar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuşması sırasında darbeyi lanetlemek yerine beklenildiği üzere yine 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırma peşine düştü. Engin Özkoç'un yaptığı konuşmaya AK Parti ve MHP sıralarından tepki geldi.

NACİ BOSTANCI'DAN CHP'Lİ ÖZKOÇ'A MUHTEŞEM CEVAP

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, kendisine verilen sürede yaptığı konuşma tepki çekti. 15 Temmuz Milli Birlik Günü için düzenlenen oturumda konuşmasını 'eski sisteme dönelim' diyen Özkoç'un provokatör ifadelerinin ardından AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı söz aldı. Bostancı şunları söyledi:

"Bu alçak terör örgütünün hedefinde bir numaralı isim Sayın Cumhurbaşkanıydı. Aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktılar. Lütfen Marmaris'i, oradaki suikast timini hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor."





MİLLET DİRENİRKEN ONLAR KAÇTI

"Tankların önüne ilk ben çıkarım" dedikten sonra 15 Temmuz gecesi havalimanından kaçan Kılıçdaroğlu'nun dakika dakika ne yaptığını anlatan görüntülerin yayınlanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu görüntüleri ve partisinin darbeye karşı tutumu Engin Özkoç'un açıklamalarını boşa çıkarır nitelikte.



15 TEMMUZ'DA ÖLÜ TAKLİDİ YAPANLARIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Engin Özkoç'un 15 Temmuz özel oturumunda MeClis'i karıştırma girişimi ve provokatif eylemleri partisinim geçmişteki tutumlarıyla hayli çelişir nitelikte olması dikkatlerden kaçmadı. 15 Temmuz gecesi adeta ölü taklidi yapan, darbe girişimi sonrası darbe ile mücadele adına her türlü adımın önünü kesmeye çalışan CHP'nin bu tutumu büyük tepki çekti.







GÜLEN'İN DAVETLİSİ OLARAK ABD'YE GİTTİLER

Her fırsatta "15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkarılsın" deyip ardından bu yöndeki her türlü girişimi baltalayarak algı yaratmaya çalışan CHP'nin FETÖ ile derin bağlantıları olduğu biliniyor. Bugün Meclis'te oturumu provoke etmeye çalışan Engin Özkoç'un FETÖ elebaşı Gülen'in davetiyle ABD'ye gittiği biliniyor.