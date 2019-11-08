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Beşiktaş'taki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Şoför otobüs durağına böyle daldı

08.11.2019 23:36

Beşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.


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