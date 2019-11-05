Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Karakuş, geceyi burada geçirdi. İşlemleri tamamlanan iki çocuk babası şoför Karakuş, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Necdet Karakuş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERASI BOZUKMUŞ!

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri AŞ Başkanvekili Nihat Pelen ise kazaya karışan otobüsteki güvenlik kameralarının bozuk olduğunu belirtti. Pelen yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaza anına ilişkin otobüs içi kamera kaydı olmadığı için net olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bir yolcunun şoföre müdahale ettiği iddia ediliyor. Araç bu nedenle güzergâh dışına çıkmış olabilir. 21 metre fren izi var. Şoför alkollü değilmiş. Herhangi bir psikolojik sorunu da bulunmuyordu."