Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.11.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 09:35

'ta durağa dalan otobüs ile ilgili dikkat çeken ayrıntı!

’ta bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan ’un kullandığı özel halk otobüsünün güvenlik kamerasının bozuk olduğu ortaya çıktı. konuyla ilgili yaptığı açıklamada “ anına ilişkin otobüs içi kamera kaydı olmadığı için net olarak ne olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Karakuş, geceyi burada geçirdi. İşlemleri tamamlanan iki çocuk babası şoför Karakuş, Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edildi. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERASI BOZUKMUŞ!
Yeni ise ya karışan otobüsteki güvenlik kameralarının bozuk olduğunu belirtti. Pelen yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaza anına ilişkin otobüs içi kamera kaydı olmadığı için net olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bir yolcunun şoföre müdahale ettiği iddia ediliyor. Araç bu nedenle güzergâh dışına çıkmış olabilir. 21 metre fren izi var. Şoför alkollü değilmiş. Herhangi bir psikolojik sorunu da bulunmuyordu."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBeşiktaş'ta durağa dalan otobüs ile ilgili dikkat çeken ayrıntı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri