İstanbul Beşiktaş'ta otobüs şoförü Necdet Karakuş, durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Tutuklanan caninin olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. İstanbul Beşiktaş'ta otobüs şoförü Necdet Karakuş, durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Tutuklanan caninin olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.
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