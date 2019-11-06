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'ta durağa dalan şoförün ifadesi: Bir gece önce kullandım

'ta otobüs şoförü , durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Tutuklanan caninin olaydan bir gece önce kullandığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu kullandım!
İstanbul 'ta otobüs şoförü Necdet Karakuş, durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Tutuklanan caninin olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

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