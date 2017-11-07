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Bakan Albayrak: Mesele sadece kömür meselesi değil

06 Kasım 2017, Pazartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü imza töreninde konuştu.
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