Haberler Web TV -25 derecede operasyon başladı! Mehmetçik Kato'da hainlere nefes aldırmıyor

-25 derecede operasyon başladı! Mehmetçik Kato'da hainlere nefes aldırmıyor

16 Kasım 2018, Cuma

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kar kış demeden devam ediyor.


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