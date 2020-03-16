Umreden dönen yeni kafileye Kayseri'de karantina 16.03.2020 10:50

Umreden yurda dönen vatandaşların karantina süreci devam ediyor. Dün Ankara ve Konya'da başlayan karantinalar bugün Kayseri'de devam ediyor. Umreden dönenleri taşıyan uçak Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. Yetkililer ve uzman personel tarafından karşılanan yolcular uçaktan tahliye edildi. Yolcular karantina noktasına götürülürken, tüm önlemler alındı. Konya'da devam eden karantina süreciyle ilgili ise A Haber canlı yayınına bağlanan muhabir İbrahim Doğan gelişmeleri aktardı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan süreç devam ediyor. Umreden gelen bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesinin ardından, umreden dönen vatandaşlar karantinaya alınmaya başlanmıştı. Dün Ankara ve Konya'da binlerce vatandaş karantinaya alınırken, bugün onlara Kayseri ili de dahil oldu. Kayseri'ye gelen uçakta bulunan vatandaşlar geniş önlemler kapsamında tahliye edilerek karantina sürecini geçirecekleri yerlere götürüldü.

BAKANLIK SÜRECİ DUYURMUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.