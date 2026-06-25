Munzur Üniversitesi'nde alçakça oyun: Devlet büyüklerini ve inançları hedef aldılar

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 23:33 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 23:43

Üniversite Sahnesinde İnfilal Yaratan Sözler

Tunceli Munzur Üniversitesi kongre salonunda sergilenen bir sahne gösterisi, barındırdığı ağır hakaretler ve toplumsal değerleri hiçe sayan ifadeler sebebiyle Türkiye gündemine oturdu. İki oyuncunun birlikte sahnelediği "Sabotaj" adlı gösteri, eleştiri ve sanat sınırlarını tamamen aşarak açık bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. 13 Haziran'da gerçekleştiği belirtilen etkinlikte, hem devletin en üst düzey siyasi liderleri hem de toplumun mukaddes saydığı dini değerler acımasızca hedef alındı.

Devlet Büyüklerine Yaş Üzerinden Çirkin Saldırı

Sözde tiyatro oyununda, kamuoyunda infiale yol açan ilk hedef ülkenin en üst kademesindeki devlet büyükleri ve iktidar ortağı partilerin genel başkanları oldu. Siyasi liderleri ve milyonların benimsediği siyasi sembolleri alaycı bir dille eleştiren oyuncular, özellikle bir siyasi liderin yaşı üzerinden skandal ifadeler kullandı. Sahnede devlet büyükleri hakkında "ölmeyi unutmuş olabilir", "yaşlandı" ve "navigasyon da şaşıyor" gibi nezaket dışı ve hakaretvari kelimelerin sarf edilmesi, izleyicilerin ve kamuoyunun çok büyük tepkisini çekti.

İnanç Dünyasına ve Dini Değerlere Ağır Hakaret

Gösterinin toplumsal yapıyı zedeleyen bir diğer boyutu ise doğrudan dini inançlar ve kutsal değerler üzerinden yürütülen sözde mizah oldu. İslamiyet'e ve inanç dünyasına yönelik pervasızca ifadelerin havada uçuştuğu sahnede, "Allahsızlık bazen yetmiyor", "daha fazla Allahsız olmak istiyorum" ve "ya varsa ne yaparsın?" şeklinde skandal cümleler kuruldu. Toplumun dini hassasiyetleriyle açıkça alay eden bu performans, kutsal değerlere yönelik planlı bir saygısızlık olarak değerlendirildi.