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İstanbul'da bu sabah! Vatandaştan maskeli ve eldivenli koronavirüs önlemi

İstanbul'da bu sabah! Vatandaştan maskeli ve eldivenli koronavirüs önlemi

16.03.2020 09:58

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasının ardından vaka sayısı 18'e yükseldi. Sabah saatlerinde toplu taşıma aracı kullanan vatandaşların maske ve eldiven takarak önlemlerini arttırmaya başladıkları görüldü.


Taksim Meydanı'na toplu taşımayla gelen vatandaşların koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmayı sürdürdüğü görüldü. Türkiye'deki vaka sayısının 18'i bulmasıyla vatandaşlar da tedbirlerini artırdı.

ÖNCE KENDİMİZİ ARDINDAN ÇEVREMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ
Koronavirüse karşı maske ve eldivenle tedbir alan Enes Kartal isimli vatandaş, Kişisel bakımımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Dünyayı kapsayan evrensel bir sorunla karşı karşıyayız. Önce kendimizi daha sonra çevremizdekileri düşünmek zorundayız. Evden çıkarken maskemi ve eldivenimi takıyorum. Toplu taşımada korunmaya çalışıyorum. İşyerinde çıkıyorum ifadelerini kullandı.

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