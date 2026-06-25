Gazeteci Ali Çağatay gözaltına alındı: Operasyon başarısını gölgelemek istemişti

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 21:46 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 22:22

Skandal Paylaşım Başsavcılığı Harekete Geçirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ali Çağatay'ın sosyal medya hesabı üzerinden İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması davası kapsamında emniyet teşkilatını hedef alan asılsız paylaşımları üzerine resen soruşturma başlattı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, savcılığın verdiği talimat doğrultusunda Ali Çağatay polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Başarısını "Köstebek" İddiasıyla Gölgelemek İstedi

Olayın geçmişinde, İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının ardından emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla 33 saat gibi kısa bir sürede sağ salim kurtarılması yer alıyordu. Gazeteci Ali Çağatay ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu hızlı ve başarılı operasyonu şüpheli göstermeye çalıştı. Durumu "FBI filmleri" benzetmesiyle yorumlayan Çağatay, operasyonun "polisin kendi içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir hamle" olduğunu iddia ederek kamuoyunu yanıltıcı ifadeler kullandı.

"Operasyon Çeteye Taşere Edildi" İthamı

Çağatay'ın emniyet teşkilatını doğrudan töhmet altında bırakan skandal iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Paylaşımının devamında bazı polislerin, dışarıda faaliyet gösteren bir çeteye bu operasyonu "taşere ettiğini" öne süren gazeteci, emniyet mensuplarına yönelik ağır ithamlarda bulundu. Güvenlik güçlerinin başarısını karalamaya ve kamuoyunda devlet kurumlarına olan güveni sarsmaya yönelik bu iddialar, yargı çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Savcılık Talimatıyla Gözaltına Alındı

Paylaşımların toplumsal algıyı sabote etmeye yönelik olduğunu değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tespiti ve mevcutlu olarak getirilmesi için güvenlik şube müdürlüğü ekiplerine gözaltı talimatı verdi. Ekiplerce yakalanan adli şüpheli Ali Çağatay, "Devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlamaları çerçevesinde sorgulanmak üzere emniyet yerleşkesine götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.