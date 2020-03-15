Haberler Galeri Güncel Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Koronavirüs salgınının görüldüğü Suudi Arabistan'da umre görevini yerine getiren vatandaşlarımızın bir kısmı alınan tedbirler kapsamında Ankara ve Konya'da belirlenen öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

15.03.2020 13:50 - Son Güncelleme: 15.03.2020 13:50
Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurtta karantinaya alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süreleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki yurtlara yerleştirildi.

Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Bu kapsamda, Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Konya Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinin ardından polis eşliğinde otobüslerle yurtlara getirildi.

Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Umreden dönen vatandaşların yakınları, yurtların önünde bekledi.

Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıklamıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Uzmanlardan cep telefonunu sık kullananlara koronavirüs uyarısı! Bunu sakın yapmayın!
Uzmanlardan cep telefonunu sık kullananlara koronavirüs uyarısı! Bunu sakın yapmayın!