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Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı

Koronavirüs salgınının görüldüğü Suudi Arabistan'da umre görevini yerine getiren vatandaşlarımızın bir kısmı alınan tedbirler kapsamında Ankara ve Konya'da belirlenen öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

15.03.2020 13:50 - Son Güncelleme: 15.03.2020 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





