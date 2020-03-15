Umreden dönen vatandaşların karantina süreci başladı
Koronavirüs salgınının görüldüğü Suudi Arabistan'da umre görevini yerine getiren vatandaşlarımızın bir kısmı alınan tedbirler kapsamında Ankara ve Konya'da belirlenen öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.
15.03.2020 13:50
- Son Güncelleme: 15.03.2020 13:50
Bu kapsamda, Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Konya Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinin ardından polis eşliğinde otobüslerle yurtlara getirildi.
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