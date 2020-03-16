Müge Anlı son dakika Özcan Eren gelişmesi kan dondurdu: Kesik kol su yüzeyine çıkmış ve ardından... 16.03.2020 11:16

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesi! Müge Anlı'daki Özcan Eren olayı nedir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 7 Şubat'ta Manisa Soma'dan kaybolan 22 yaşındaki oğulları Özcan Eren'i bulmak için Müge Anlı canlı yayınına katılan aile hayatının şokunu yaşadı. Manisa Sevişler Barajı kıyısında insan kolu bulundu. Düzgün bir şekilde kesilmiş kolun Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yerde bulunması dikkat çekti. Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği alındı. Müge Anlı'daki son dakika Özcan Eren gelişmesinin detayları kan dondurdu. İşte 16 Mart Müge Anlı canlı yayınında Özcan Eren son dakika bilgileri...