Turgutlu’da bıçaklı tehdit kamerada: Alkollü şahıs hastaneden kaçıp intihara kalkıştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kadın bir esnafı bıçakla tehdit eden alkollü şahıs, esnafın yakınları tarafından darp edilip hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçan saldırgan, bir parkta intihar etmeye kalkışınca polis tarafından engellendi.

TURGUTLU'DA BIÇAKLI TEHDİT VE İNTİHAR GİRİŞİMİ: POLİS ENGELLEDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Caddesi'nde alkollü M.P., kadın bir esnafı bıçakla tehdit etti. Olayı duyan esnafın yakınları, saldırganı etkisiz hale getirerek hastaneye kaldırdı.

Ancak M.P., Turgutlu Devlet Hastanesi'nden kaçarak Irlamaz Vadisi'ndeki yeşil alana geldi ve elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganı ikna çabalarının ardından yakalayarak gözaltına aldı.

M.P.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilirken, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

