Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında zincirleme kaza: 4 yaralı

🚗 4 Araç Birbirine Girdi

Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden B.A.Y. idaresindeki 34 GOE 800 plakalı Skoda otomobile, aynı yönde ilerleyen N.S. yönetimindeki 50 AEH 030 plakalı Tofaş, E.Y. idaresindeki BG 2369E yabancı plakalı Volkswagen ve Y.K. yönetimindeki 34 NHH 431 plakalı Skoda çarptı.

🚑 4 Kişi Yaralandı

Kazada sürücülerden Y.K. ile yolculardan N.B., H.Y. ve G.Ç. yaralandı. Düzce ve Sakarya'dan sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

🚦 Trafikte Uzun Kuyruklar Oluştu

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.