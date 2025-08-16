Bursa İnegöl’de kaza: Anne ve kızı motosikletten savruldu!

Manisa Salihli’de vahşet: 16 yaşındaki kız akrabası tarafından katledildi!

Fatih Fırtına'nın, ilk ifadesinde eve hırsızlık amacıyla girdiğini, Hatice ile karşılaşınca paniğe kapılıp bıçakladığını söylediği öne sürüldü. Zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntüyü inceleyen polis, katil zanlısının aileye akraba olan Fatih Fırtına (36) olduğunu belirledi. Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'ta meydana geldi. İşten dönen baba Selçuk Fırtına, evde kızı Hatice Fırtına'yı kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam yaşanan vahşette, 16 yaşındaki Hatice Fırtına evinde bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısının ailenin akrabası olduğu belirlendi.