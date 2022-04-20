Taksici ücrete itiraz eden kadın turisti darbedip yere fırlattı

Ataşehir'de bir taksi şoförü, ücret nedeniyle tartıştığı kadın turisti darbettikten sonra yere fırlattı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, taksi şoförü gözaltına alındı. Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün turist yolcu Kawtar Hadir'den Avrasya Tüneli geçiş ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma başladı. Fransa vatandaşı kadın yolcu, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü, araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı.