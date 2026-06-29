Park halindeki araca çarpan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 20:21

Çarpmanın Şiddetiyle Şarampole Savruldular

Nevşehir-Aksaray kara yolu Karapınar Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Gültekin T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran bir başka otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole savruldu.

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Şarampole yuvarlanan ve adeta hurdaya dönen araçların içinde sıkışan sürücü ile yolcular için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

62 Yaşındaki Yolcu Kurtarılamadı

Kazada araçta yolcu konumunda bulunan 62 yaşındaki Fikri Çelik, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm kalp masajı ve hayata döndürme çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer 2 kişi ise ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Çelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.