RAMAZAN İMSAKİYE
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Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı

Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı
20.04.2022 08:42

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Geçen yıl Bakırköy’de lüks bir rezidansta yaşanan işkence ve mala el koyma suçuna karışan çetenin Kazakistan ve Çeçen uyruklu üyelerine gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Geçen yıl 25 Mayıs’ta Bakırköy’de bulunan lüks bir rezidansa A.J. adlı bir kişi tarafından zorla götürülen E.K ve D.A. adlı 2 kişi, burada zorla alıkonularak işkence yapılmış ve mal varlıkları yağmalanmıştı. Olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik yapılan çalışmalarda olaya karışan Kazakistan ve Çeçen uyruklu 8 şüpheliyi daha tespit etti. İsimleri ve adresleri tek tek tespit edilen yabancı uyruklu suç örgütü üyeleri, teknik ve fiziki takibin ardından 12 Nisan’da detayları açıklanmayan bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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