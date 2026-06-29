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Çorlu'da yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü | VİDEO

Çorlu'da yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü | VİDEO

Erdal İnönü Caddesi'nde araçlarından inerek birbirine acımasızca saldıran öfkeli sürücülerin kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Trafikte Öfke Patlaması: Yol Verme Kavgası Sokak Ortasında Bitti

Araçlarıyla seyir halinde olan iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden birbirine girdi. Sözlü tartışma bir anda kontrolden çıktı ve sürücüler araçlarından inerek kavgaya tutuştu.

Vatandaşlar Dehşeti Araya Girerek Durdurdu

Caddenin ortasında yumruk yumruğa kavga eden sürücüleri gören çevre esnafı ve vatandaşlar, durumu fark ederek hemen harekete geçti. Tarafları ayırmak için büyük bir çaba sarf eden vatandaşlar, olayın daha fazla büyümesini ve olası bir yaralanmayı güçlükle önledi. Vatandaşların araya girmesiyle sonlanan kavga anları, olayı şaşkınlıkla izleyen çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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