Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Suriye sınırına komando, ZPT ve mühimmat sevkiyatı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve mühimmat sevk edildi. Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında komando, ZPT ve mühimmatların yer aldığı askeri konvoy Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.
Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.
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