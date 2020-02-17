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Son dakika: Elazığ'daki 4.2'lik deprem sonrası ağır hasarlı bina böyle yıkıldı! O anlar anbean kamerada

Son dakika: Elazığ'daki 4.2'lik deprem sonrası ağır hasarlı bina böyle yıkıldı! O anlar anbean kamerada

17.02.2020 16:38

Son dakika haberine göre Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından daha önce hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü. O anlar kameraya böyle yansıdı...


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen depremden hemen sonra, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman çöktü.

Çöken apartman daha önceki deprem nedeniyle boşaltıldığı için olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

ELAZIĞ'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde hissedildi.

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