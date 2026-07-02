Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp darbettiler

Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:56

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki gençlerden biri yere düşürülerek çevredekilerin gözü önünde darbedildi. Bazı vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.