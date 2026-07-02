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Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp darbettiler

Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp darbettiler

Arnavutköy’de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, bir şüphelinin ise elindeki demirle yerde yatan gence vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki gençlerden biri yere düşürülerek çevredekilerin gözü önünde darbedildi. Bazı vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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