1 Milyon 500 Bin liralık altın dolu çantayla kaçıyorlardı... Şanlıurfa'da Yakalandılar! 17.02.2020 18:22

Bursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan 3 dolandırıcı yakalandı. Dolandırıcıların yaşlı kadını FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğunu ve adına sahte kimlik ve banka kartı çıkarılarak altın alındığını ve bu nedenle evlerinde arama yapılacağını söyledikleri öğrenildi. Altınları alan kişinin Tarık G. olduğu tespit edildi ve onunla birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı. Bu olaydan 10 gün önce de Bursa'da 900 bin TL'lik bir dolandırıcılık hadisesi meydana geldiği öğrenildi. Altın dolu çantayla kaçan zanlının o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.