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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde freni boşalan kamyonet binaya çarptı

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde freni boşalan kamyonet binaya çarptı
08.12.2022 11:15

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Sultangazi'de kamyonetin freninin boşaldığını ve duramayacağını anlayan sürücü, direksiyonu kırarak bir binaya çarptı. Araç, bina ile kaldırım arasındaki boşluğa düşerken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşam Videoları

Olay dün saat 12.00 sıralarında Sultangazi Esentepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde olan nakliye kamyonetinin freni boşaldı. Bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duramayacağını anlayınca, daha büyük bir kazaya sebep olmamak için direksiyonu kırdı. Kamyonet bir binaya çarparak durabildi ve oradaki boşluğa düştü. Kazanın ardından vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılan sürücü, sokağın rampa olması ve daha büyük bir kazaya neden olmamak için aracın direksiyonunu kırıp bilerek duvara çarptığını söylediği iddia edildi. Boşluğa düşen kamyonet olay yerine çağırılan vinç ve vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada bulunan bir işyerine ait kepenk ve kaldırımda bulunan koruma demirleri ise zarar gördü.

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