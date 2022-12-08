Elazığ'da inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Ekipleri, bir iş yerinden inşaat malzemesi çalındığı ihbarını değerlendirerek çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiyi tespit ederek, operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Ö.D., çalmış olduğu 100 metre elektrik kablosu, 50 metre ara kablo, 40 adet ampul, 40 adet priz, 40 adet anahtar, elektrik kablosu, iki adet elektrikli daire testere, bir adet hızar, bir adet matkap, elektrik ve inşaat malzemesi ile beraber suçüstü yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.