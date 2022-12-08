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Elazığ'da inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı
08.12.2022 11:28

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İnşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı Elazığ'da bir iş yerine girerek inşaat malzemeleri çalan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Ekipleri, bir iş yerinden inşaat malzemesi çalındığı ihbarını değerlendirerek çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiyi tespit ederek, operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Ö.D., çalmış olduğu 100 metre elektrik kablosu, 50 metre ara kablo, 40 adet ampul, 40 adet priz, 40 adet anahtar, elektrik kablosu, iki adet elektrikli daire testere, bir adet hızar, bir adet matkap, elektrik ve inşaat malzemesi ile beraber suçüstü yakalandı.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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