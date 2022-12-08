Haberler Yaşam Videoları Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonun altında kalan kişi feci şekilde can verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonun altında kalan kişi feci şekilde can verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonun altında kalan kişi feci şekilde can verdi
08.12.2022 10:13 - Son Güncelleme: 08.12.2022 10:20

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:55
Pitbullu saldırganlara ateş...
Yaşam 02:03
Gaziantep'te kamyonetten feci...
Yaşam 01:07
5 polisi yaralayan saldırgan...
Yaşam 03:26
Kafkasör Yaylası'ndan masalsı...
Yaşam 02:50
Batu Alıcı duygularını A...
Yaşam 02:25
Gaziosmanpaşa'da silahlı...
Yaşam 02:44
İstanbul Pendik'te park...
Yaşam 03:06
Araç bayisinde korkutan...
Yaşam 01:02
Kalbi duran öğrenci ambulans...
Yaşam 00:48
Tartıştığı pazarcıyı...
Yaşam 06:27
Tüm ailemi öldürecektim!
Yaşam 01:13
Yabancı ülke kimlikleri ile...

Kaza, Kuşadası - Söke karayolu üzerinde bulunan bir hafriyat döküm yerinde meydana geldi. Kamyonun altında kalan kişi feci şekilde can verdi.

Yaşam Videoları

Kamyonun lastikleri arasında ezilen Kocakaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşları tarafından fark edilen Nurettin Kocakaya, olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır şekilde yaralanan Kocakaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yeri inceleme çalışmaları ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA