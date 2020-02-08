Haberler Video Son dakika: Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi |Video
Son dakika: Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi |Video

Son dakika: Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi |Video

08.02.2020 11:38

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.


Erenler ilçesinde sabah saatlerinde D- 650 karayolu Topça Kavşağı mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Buzlanma ve hasar gören araçlar nedeniyle D-650 karayolu ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için araçların kaldırılması ve temizleme çalışmaları yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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