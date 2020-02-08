Reyhanlı ilçesine sevk edilen askeri araçların, sınır köylerinden geçişi sırasında çoğunluğu çocuk çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yollara döküldü. Çocuklar, Mehmetçiği "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak, karşıladı. Askerler de çocuklara selam verip, el salladı.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüslerin geçişi sırasında, çocuklar, Mehmetçiklere sevgi gösterilerinde bulundu.
Kırıkhan istikametinden gelen obüslerin yüklü olduğu TIR'lar ile kamyonlar, Reyhanlı'da sınıra sevk edildi.
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