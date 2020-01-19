Haberler Video Son dakika: Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var | VIDEO
Son dakika: Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var | VIDEO

Son dakika: Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var | VIDEO

19.01.2020 10:48

Son dakika haberine göre Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Avcılar istikametinde meydana gelen kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Okmeydanı Hastane Durağı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle Okmeydanı Hastane Durağı'nda önündeki metrobüse çarptı. Kazada arkadaki metrobüs sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, metrobüs seferlerinde bir aksama yaşanmıyor.

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