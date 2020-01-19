İstanbul Kadıköy'de vahşet! Bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü 19.01.2020 01:05

Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan Tahsin Yüksekova'yı yakalamak için çalışma başlattı.