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SON DAKİKA | Müge Anlı izleyicisi gözyaşları içinde seyretti! Yörük kızı Müslüme'nin cesedini bulan kadın çoban konuştu Müslüme nasıl öldü?

SON DAKİKA | Müge Anlı izleyicisi gözyaşları içinde seyretti! Yörük kızı Müslüme'nin cesedini bulan kadın çoban konuştu Müslüme nasıl öldü?
22.11.2021 11:10
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Son dakika haberi... Müge Anlı izleyicisi gözyaşları içinde seyretti! Yörük kızı Müslüme'nin cesedini bulan kadın çoban konuştu, 2.5 yaşındaki minik Müslüme nasıl öldü? 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında anbean arama çalışmaları izlendi, herkes küçük kızdan gelecek güzel haberi beklerken, cansız bedeni yaşadığı yerden 7 km uzaklıkta bulundu. Görgü tanıkları ise Müslüme Yağal'ın sır ölümüyle ilgili birçok şey anlattı. Yörük kızı nasıl öldü? İşte detaylar!

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