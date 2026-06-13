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İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Maltepe D-100 kara yolunda su birikintileri oluşurken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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