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İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 10:10
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NSosyal
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İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Maltepe D-100 kara yolunda su birikintileri oluşurken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.
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