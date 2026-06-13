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Dolmabahçe tüneli çıkışında bariyerlere çarpan kamyonet devrildi

Dolmabahçe tüneli çıkışında bariyerlere çarpan kamyonet devrildi

Şişli’de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nin Bomonti çıkışında kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, devrilen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Şişli, Bomonti- Dolmabahçe Tüneli'nin Bomonti çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FC 5975 plakalı bir kamyonet virajı döndüğü esnada şoför Doğukan A.'nın hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaygan zemininde etkisiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan şoför Doğukan A. kendi imkanları ile kamyonet içerisinden çıkmayı başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri Kazanın olduğu yolu trafiğe kapattı. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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