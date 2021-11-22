SON DAKİKA | Müge Anlı izleyicisi gözyaşları içinde seyretti! Yörük kızı Müslüme’nin cesedini bulan kadın çoban konuştu Müslüme nasıl öldü?

Müge Anlı izleyicisi gözyaşları içinde seyretti! Yörük kızı Müslüme'nin cesedini bulan kadın çoban konuştu, minik Müslüme nasıl öldü? Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.