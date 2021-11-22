SON DAKİKA | Müge Anlı izleyicisi gözyaşları içinde seyretti! Yörük kızı Müslüme'nin cesedini bulan kadın çoban konuştu Müslüme nasıl öldü?
Son dakika haberi... Müge Anlı izleyicisi gözyaşları içinde seyretti! Yörük kızı Müslüme'nin cesedini bulan kadın çoban konuştu, 2.5 yaşındaki minik Müslüme nasıl öldü? 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında anbean arama çalışmaları izlendi, herkes küçük kızdan gelecek güzel haberi beklerken, cansız bedeni yaşadığı yerden 7 km uzaklıkta bulundu. Görgü tanıkları ise Müslüme Yağal'ın sır ölümüyle ilgili birçok şey anlattı. Yörük kızı nasıl öldü? İşte detaylar!
22.11.2021 10:54
- Son Güncelleme: 22.11.2021 11:01
Müge Anlı izleyicisi gözyaşları içinde seyretti! Yörük kızı Müslüme'nin cesedini bulan kadın çoban konuştu, minik Müslüme nasıl öldü? Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Müge Anlı'da bugün Türkiye'nin konuştuğu Müslüme Yağal'ın ölümü ele alındı. Müslüme'nin cesedini bulan kadın çoban, bölgeden konuştu.