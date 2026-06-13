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Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Tarım arazileri de doludan zarar gördü. Kent merkezinde de sağanak görülürken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran sağanağa yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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