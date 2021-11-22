Haberler Yaşam Videoları Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi
22.11.2021 13:30 - Son Güncelleme: 22.11.2021 13:31
Ana Sayfa 02:10
Dolar goygoycularını ters köşe...
Ana Sayfa 00:22
Eren Kış-7 operasyonu başladı
Ana Sayfa 00:21
MasterChef Emre sonunda oğluna...
Ana Sayfa 05:49
Erzurum'da korkutan deprem
Ana Sayfa 01:02
İznik çiftçilerinin başı...
Ana Sayfa 00:54
Muşta ile darp
Ana Sayfa 01:02
Taksici yolcu taşırken...
Ana Sayfa 00:41
Drift atan magandalar kamerada
Ana Sayfa 00:41
İzmir’de feci kaza! 1 ölü
Ana Sayfa 01:40
Sayılı gün var! Sürücüler...
Ana Sayfa 00:37
Kadını boğarak öldüren katil...
Ana Sayfa 02:06
Başakşehir'de İETT kazası!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Namazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’a seyir halinde ilerleyen Barış D. yönetimindeki 55 VG 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan Esra D. yaralandı. Yaralıya, olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sonrası hasar gören aydınlatma direğinin yıkılma tehlikesine karşı Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA