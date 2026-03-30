Sarıyer’de mezarlıkta silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Sarıyer Ayazağa Mezarlığı'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Sarıyer'de dün saat 16.00 sıralarında Ayazağa Mezarlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce Bağcılar'da öldürülen Serhat Karabay'ın mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grup, burada bekleyen başka bir grubun silahlı saldırısına uğradı.

Çatışmada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Saldırıya uğrayan grubun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, saldırgan grupta olduğu değerlendirilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Enes B. (26) ise arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahısların toplamda 17 suç kaydı olduğu belirlenirken, kaçan 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

