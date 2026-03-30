İstanbul’da sağanak yağış: Yenibosna Metro durağını su bastı

İstanbul’da sağanak yağış: Yenibosna Metro durağını su bastı

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Yenibosna Metro durağını su bastı. Vatandaşlar suyla dolan durakta yürümekte güçlük çekti.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına neden oldu. Bahçelievler ilçesinde bulunan Yenibosna Metro durağı, yoğun yağış sonrası sular altında kaldı. Metroyu kullanmak üzere durağa gelen vatandaşlar, giriş ve alt geçitlerde biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar Paçalarını Sıyırarak Yürüdü
Durağın iç kısımlarında biriken su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, bazı vatandaşların paçalarını sıyırarak yürüdüğü görüldü. Yağışın hayatı olumsuz etkilediği bölgede, belediye ekipleri tahliye çalışmaları için teyakkuza geçti. Seferlerdeki güncel durum ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

