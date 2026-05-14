Avcılar’da kurban alanından kaçan dana E-5’i karıştırdı: O anlar kamerada
Avcılar’da kurban alanından kaçan dana E-5 karayoluna girdi. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, 13 Mayıs Çarşamba gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kurban pazarına götürülen kurbanlık dana araçtan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Sahibini ve çevredekileri peşinden koşturan dana, E-5 karayoluna girdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kurbanlık dananın E-5 karayolunda Avcılar istikametine doğru koştuğu anlar yer aldı. Kurbanlık dananın bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandığı öğrenilirken olası bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.
