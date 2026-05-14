Hem alkollü hem ehliyetsiz: Kaçan sürücüye rekor ceza 550 bin TL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan bir kadın sürücü, hem trafiği birbirine kattı hem de kendisine kesilen rekor cezayla şoka uğradı. Turgutalp Mahallesi'nde devriye gezen trafik ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil, ihtarlara aldırış etmeden hızla uzaklaştı.

Kovalamaca Kazayla Bitti

Yaklaşık 5 kilometre boyunca süren nefes kesen kovalamaca sırasında kontrolünü kaybeden kadın sürücü, yol kenarında park halinde bulunan bir cipe çarparak durabildi. Kazanın ardından araçtan indirilen sürücü Meltem İ., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Ceza Değil Servet: 550 Bin TL

Olay yerinde yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkometreyi üflemeyi reddettiği belirlendi. Sürücüye; dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, alkometreyi reddetmekten 150 bin TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplamda 550 bin TL para cezası uygulandı. Otomobil 60 gün süreyle otoparka çekilirken, gözaltına alınan sürücü işlemleri için emniyete götürüldü.