Adana Seyhan'da İş Yerinde Silahlı İnfaz!

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde sabah saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir cep telefonu bayisine motosikletle gelen ve kaskını çıkarmadan içeri giren kimliği belirsiz şüpheli, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'i (37) hedef aldı.

Hastanedeki Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

İddiaya göre, tezgah başında duran Saltıkalp'e tabancayla ateş eden şüpheli, saldırının ardından motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı esnafı hastaneye kaldırdı. Ancak Emrah Saltıkalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakınları Olay Yerinde Fenalık Geçirdi

Acı haberi alarak iş yeri önüne gelen Saltıkalp'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bir kadının sinir krizi geçirdiği ve gözyaşları içinde baygınlık geçirdiği anlar çevredekilere zor anlar yaşattı. Sağlık ekipleri fenalaşan aile üyelerine müdahalede bulundu.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri Delil Topladı

İş yerinde titiz bir çalışma yürüten olay yeri inceleme polisleri, saldırganın kimliğini belirlemek üzere güvenlik kamerası kayıtlarını ve parmak izlerini incelemeye aldı. Meraklı vatandaşların iş yerinin camından çalışmaları izlediği görülürken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.