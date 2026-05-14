Toprakkale'de kaza: Kadın yola savruldu! Vatandaşlar seferber oldu

Atatürk Caddesi'nde Kaza: Kadın Yola Savruldu

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 17.00 sıralarında korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Ara yoldan ana yola çıkış yapan Emrah S. idaresindeki otomobil, manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan H.G. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz kadın yaralandı.

Vatandaşlar Seferber Oldu, Sürücü Hastaneye Yetiştirdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralı kadının yardımına koşarak ilk müdahalede bulundu. Kazaya karışan sürücü Emrah S., yaralı kadını vakit kaybetmeden kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

İlçe merkezinde yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin dönüş yaptığı sırada kadına çarpma anı ve sonrasında yaşanan panik net bir şekilde görülüyor. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.