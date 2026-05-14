CANLI YAYIN
Geri
Manisa'da fırtına çatıyı uçurdu facianın eşiğinden dönüldü

Manisa'da fırtına çatıyı uçurdu facianın eşiğinden dönüldü

Manisa'nın Gördes ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bir binanın çatısı yerinden koparak yola savruldu. İlçenin en işlek noktalarından biri olan Fatih Bulvarı'nda yaşanan olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir binaya ait çatı yerinden koparak yola savruldu. İlçenin en yoğun güzergahlarından biri olan bulvarda meydana gelen olayda, şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay sırasında bölgede araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu öğrenilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri uçan çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Konya'da otobüs TIR'a çarptı: Hüseyin Hakkı Köylüoğlu vefat etti
Konya'da otobüs TIR'a çarptı: Hüseyin Hakkı Köylüoğlu vefat etti
Hem alkollü hem ehliyetsiz: Kaçan sürücüye rekor ceza 550 bin TL
Hem alkollü hem ehliyetsiz: Kaçan sürücüye rekor ceza 550 bin TL
Tünel çıkışında kaza yapan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Tünel çıkışında kaza yapan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Eskişehir’de akrabaların tarla kavgası: 1 ölü 2 yaralı
Eskişehir’de akrabaların tarla kavgası: 1 ölü 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle