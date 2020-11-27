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Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede

Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede
27.11.2020 09:36
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Son dakika haberine göre Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapan kişileri yönelik yürüttüğü 3 aylık çalışma sonucunda Şanlıurfa, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.




Operasyonda bilgilerin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek çeşitli dolandırıcılık yaptığı belirlenin 33 şüpheliden 30'u yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyonla 26 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık ise son anda engellenmişti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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