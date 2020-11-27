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VİDEO: Zeytinburnu'nda koltuk değnekli dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

VİDEO: Zeytinburnu'nda koltuk değnekli dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı
27.11.2020 09:53
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Son dakika haberine göre, Zeytinburnu'nda otomobille gelerek, engelliymiş gibi davranıp koltuk değnekleriyle dilencilik yaptığı belirlenen adam yakalandı. Üzerinden yaklaşık 7 bin lira para çıkan kişinin dilenme ve yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Zeytinburnu'nda otomobille gelerek, engelliymiş gibi davranıp koltuk değnekleriyle dilencilik yaptığı belirlenen adam yakalandı. Üzerinden yaklaşık 7 bin lira para çıkan kişinin dilenme ve yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.




Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Caddesi'nde takibe aldıkları koltuk değnekli dilenciyi güvenlik kamerası ile de izledi. Dilenciyi durdurarak Merkez Karakolu'na götüren zabıta memurları dilencinin üzerinde 125 Euro, 300 dolar ile 3 bin 345 lira para ve kullandığı otomobilin anahtarını buldu.




MADEM ÖYLE ZORLA TOPLADIM
İsmi açıklanmayan kişi, bu parayı toplaması ile ilgili soru soran zabıta memuruna "Madem öyle zorla topladım" dedikten sonra bu parayı camiye vereceğini iddia etti. Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paraya el konulan adamın koltuk değnekli olarak dilenme ve yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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