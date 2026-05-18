Hatay Defne'de feci kaza: Doğan Dağlı kurtarılamadı
Hatay'ın Defne ilçesinde gece saatlerinde kapalı yolu fark edemeyen bir otomobilin park halindeki iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 20 yaşındaki sürücü Doğan Dağlı vefat ederken araçtaki 3 kişi ise yaralandı.
Gece Yarısı Feci Kaza
Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde gece saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Doğan Dağlı idaresindeki 33 ATB 669 plakalı otomobil, ağır hasarlı bir binanın yıkımı amacıyla bölgede bulundurulan ve kapalı yolda park halinde olan iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil iş makinesinin altına girdi.
Sürücü Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı
Feci kazada otomobil sürücüsü Doğan Dağlı ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Z.A.S., F.K. ve M.Ö. de yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki sürücü Doğan Dağlı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Dağlı'nın cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi.
Yıkım Çalışmaları Durduruldu ve İnceleme Başlatıldı
Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin park halindeki iş makinesine çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı. Yaşanan feci olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, bölgedeki bina yıkım çalışmaları da geçici olarak durduruldu.