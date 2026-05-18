Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

İstanbul-İzmir Otoyolunda Sabaha Karşı Dehşet

İstanbul istikametinden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan A.G. (50) idaresindeki 24 AAS 700 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü feci bir kaza yaptı. Otoyolda ilerleyen otobüs, saat 05.47 sıralarında Susurluk Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Refüje Çarpan Yolcu Otobüsü Metrelerce Sürüklendi

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği dev yolcu otobüsü, otoyolun sağ tarafında bulunan refüje şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otobüs, yol üzerinde metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından otoyoldaki diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk Grup Amirliği ekipleri ile çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kırk Yolcudan Yirmi Beşi Hastaneye Kaldırıldı

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, devrilen otobüsün içerisinde bulunan 40 yolcu tahliye edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 25 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Balıkesir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre sol şeritten tek şerit halinde kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.